FULL LIST: Postings Of Nigeria's 47 New Ambassadors - The Herald Nigeria - 24/7 News updates from Nigeria

The Federal Government of Nigeria has released the full list of postings assigned to the 47 recently screened and appointed ambassadors of the nation.

The appointed ambassadors are currently undergoing an induction exercise at a ceremony which is expected to last four days and end on Thursday.

The posting of the Ambassadors grouped by their states as released by the Federal Government reads:

Abia: Obinna Agbugba (Togo).

Adamawa: Salisu Umaru (Senegal), Paragalda Audu (Turkey).

Akwa Ibom: Inyan Udo-Inyang (Gabon).

Anambra: Okeke Nwunaku (Spain), Nonye Udo (Austria).

Bauchi: Liman Munir (Congo).

Benue: Ndem Ada (Sweden), Demenongu A. Agev (Equatorial Guinea).

Borno: Mohammed Hassan (Kenya), Toko Gongulong (Sao Tome & Principe), Lawan Gashagar (Mali).

Cross River: Martin Cobham (Thailand), Odeka Bisong (Zimbabwe).

Delta: Janet Olisa (Jamaica).

Edo: Itegboje S.Sunday (Permanent Mission in New York), Queen I. Worlu (Cuba).

Ekiti: Olatunde Adesesan (Angola), Emmanuel Kayode Oguntuase (Benin).

Enugu: Lilian Onoh (Namibia).

FCT: Adamu Shuaibu (Rwanda).

Gombe: Manaja Isah (Israel), Habu Gwani Ibrahim (Zambia).

Imo: Ngozi Ukaeje (Portugal), Kenneth C. Nwachukwu (Cameroon).

Jigawa: Bello Kazaure Huessini (North Korea).

Kaduna: Enoch Pear Duchi (Ireland).

Kano: Garba Baba (Poland), Rabiu Akawu (Algeria).

Katsina: Usman Aliyu (China), Ibrahim Hamza (Iran).

Kebbi: Umar Salisu (Botswana).

Kogi: Momoh Omeiza (Liberia).

Kwara: Kadiri Ayinla Audu (Permanent Mission, Geneva) and Olufemi Abikoye (Ghana).

Lagos: Balogun Hakeem (Indonesia).

Nasarawa: Inusa Ahmed (Ethiopia).

Niger: Ibrahim Isah (Australia).

Ogun: Bankole Adegboyega Adeoye (Belgium), Sonaike Adekunbi Abibat (Philipines).

Osun: Ibidapo-Obe Oluwasegun (Port of Spain T&T).

Oyo: Ogundero Sakirat (Washington).

Rivers: Eric A. Bell-Gam (Argentina).

Sokoto: Attahiru Halliru (Niger).

Taraba: Rahmatu A. Dunama (Burkina Faso).

Yobe: Musa Saban Mamman (South Sudan).

Zamfara: Kabiru Bala (Mozambique).

