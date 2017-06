Revealed: UEFA Champions League Draw for 2017/2018 - The Herald Nigeria

The draws for the first and second qualifying rounds of the 2017/2018 UEFA Champions League have been made today.

According to the draw which was held in Nyon, Switzerland, the first qualifying round will run from 27/28 June to 4/5 July.

The second round will then take place 11/12 & 18/29 July.

The full fixtures for the first round qualifying stage are as follows:

Víkingur (FRO) v Trepça ’89 (KOS)

Hibernians (MLT) v FCI Tallinn (EST)

Alashkert (ARM) v FC Santa Coloma (AND)

The New Saints (WAL) v Europa (GIB)

Linfield (NIR) v La Fiorita (SMR)

Second qualifying round draw (11/12 & 18/29 July)

APOEL (CYP) v Dudelange (LUX)

Žalgiris (LTU) v Ludogorets Razgrad (BUL)

Qarabağ (AZE) v Samtredia (GEO)

Partizan (SRB) v Budućnost Podgorica (MNE)

Hibernians (MLT)/FCI Tallinn (EST) v Salzburg (AUT)

Sheriff Tiraspol (MDA) v Kukës (ALB)

Astana (KAZ) v Spartaks Jūrmala (LVA)

BATE Borisov (BLR) v Alashkert (ARM)/FC Santa Coloma (AND)

Žilina (SVK) v København (DEN)

Hapoel Beer-Sheva (ISR) v Honvéd (HUN)

Rijeka (CRO) v The New Saints (WAL)/Europa (GIB)

Malmö (SWE) v Vardar (MKD)

Zrinjski (BIH) v Maribor (SVN)

Dundalk (IRL) v Rosenborg (NOR)

FH Hafnarfjördur (ISL) v Víkingur (FRO)/Trepça ’89 (KOS)

Linfield (NIR)/La Fiorita (SMR) v Celtic (SCO)

IFK Mariehamn (FIN) v Legia Warszawa (POL)

